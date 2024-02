Il fondo Cometa avvia la campagna di voto in 200 assemblee

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Prosegue l'impegno delnella tutela dei diritti dei lavoratori nelle aziende partecipate attraverso ilnelledi 200 società nel mondo, tra cui 25 italiane. Lata nel 2022, riparte oggi con ilnelledegli azionisti di Siemens e Compass, aziende in cui, secondo il, "rispetto allo scorso anno si presentano maggiori criticità in materia retributiva". In particolare, "il compenso dell'amministratore delegato di Siemens è cresciuto da 119 volte a 238 volte i salari medi dei dipendenti e quello del suo omologo in Compass è passato da 300 a 346 volte". "Anche nel 2024 - spiega il presidente Riccardo Realfonzo -difenderà i diritti dei lavoratori e i principi ...