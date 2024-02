Il film sui vampiri con Michael B Jordan di Ryan Coogler sarà un titolo Warner | la major si aggiudica il progetto

Gina Carano denuncia Disney e Lucasfilm per essere stata licenziata senza valido motivo dal set di The Mandalorian, ed Elon Musk corre in suo ... (ilfattoquotidiano)

Il capo della Disney Bob Iger conferma che The Mandalorian & Grogu sarà il primo film del nuovo ciclo di Star Wars e probabilmente arriverà nei cinema nel 2026.Taylor Swift non si stanca di infrangere record: agli scorsi Grammy, infatti, è passata alla storia come l'artista che in assoluto ha vinto più premi nella categoria Album of the Year, ben quattro. Pr ...La belva che c’è in lui morde ancora: ma stavolta a fin di bene. Fa il giustiziere, sul set, Mike Tyson ed è una forma di redenzione per battere i demoni di una vita che ha conosciuto il carcere, la g ...