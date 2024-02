Il figlio del ministro Visco e gli affari in Vaticano | “Il 10 per cento al cardinale Parolin Viva i preti”

La senatrice a vita Liliana Segre e il figlio hanno annunciato che quereleranno la ex diplomatica Elena Basile, che in un video aveva accusato Segre di non pensare ai bambini palestinesi, «spesso muti ...Balla, si diverte, ma guai a sottovalutarla: «A me hanno dato le perline colorate / per le bimbe incasinate con i traumi / da snodare piano piano con l’età», canta.Balla, si diverte, ma guai a sottovalutarla: «A me hanno dato le perline colorate / per le bimbe incasinate con i traumi / da snodare piano piano con l’età», canta.