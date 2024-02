Il duello tv Meloni-Schlein si farà

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - Una telefonata fra gli staff di Giorgiae Ellyper fare il punto sulTv. L'unica certezza che ne emerge è che ilsi. Per il resto, come chiariscono fonti del Partito Democratico, è ancora tutto da definire, a cominciare dalle regole di ingaggio. Un primo punto sullo svolgimento delpotrebbe essere fatto la prossima settimana quando, ai contatti telefonici, subentreranno gli incontri in presenza. Si parla di un pranzo di lavoro già programmato durante il quale si dovrebbero fare passi avanti in direzione dell'appuntamento. Il timing, comunque, è ancora lungo: non se ne parlerebbe prima della fine del mese di marzo. Prima di allora, la segretaria dem sarà impegnata ancora nel suo tour elettorale per l'Italia (domani, venerdì, sarà ad ...