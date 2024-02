Il Ds del Verona su Ngonge | “Voleva finire l’anno con noi”

Il Napoli vince in rimonta contro l'Hellas Verona nella 23ª giornata di Serie A. Venti minuti ad alta intensità per gli azzurri... (calciomercato)

VERONA - Il direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean Sogliano, ha voluto programmare una conferenza stampa per spiegare nel dettaglio il mercato invernale messo in atto dalla ...Il ds dell'Hellas Verona Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto del Napoli Cyril Ngonge.Il sindaco Damiano Tommasi mercoledì 7 febbraio, è stato in visita al Rifugio del Cane del Comune di Verona, in via Barsanti ...