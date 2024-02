Il Dottor Alì | anticipazioni 10 febbraio | le regole dell’amore

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 8 febbraio 2024) IlAlì,10: finalmente Alì e Nazli hanno rotto gli indugi e si sono messi insieme, ma ci sono nuove difficoltà da affrontare in questa puntata, intitolata “Io e Te”… IlAlì,10: Alì ha un’idea per superare l’imbarazzo con Nazli Alì e Nazli sono seduti per terra fianco a fianco in una stanza dell’ospedale. Ormai sono una coppia, ma devono ancora vincere l’emozione (lei) e l’imbarazzo (lui, tra l’altro col problema ben noto a chi segue la sua storia). Così il ragazzo propone di stabilire dellenel rapporto e Nazli accetta, suggerendo che ciascuno metta per iscritto le proprie. Poi è il momento di tornare al lavoro (ma non ancora del bacio!). Il loro piano funzionerà? Due nuovi pazienti in pericolo Ci ...