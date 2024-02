Il diavolo veste Prada | Emily Blunt | Un sequel? Stiamo tutti bene senza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'attrice, candidata all'Oscar per Oppenheimer, ha escluso la possibilità di une capiamo benissimo il perché Nonostante il successo planetario de Il, a Hollywood non si è mai parlato in maniera concreta di un possibileedha recentemente dichiarato che il mondo sta decisamente. Ilvedeva protagonista Anne Hathaway nel ruolo della neolaureata Andy, che ottiene un lavoro presso la rivista di moda Runway lavorando al fianco del personaggio della. Le due lavorano insieme per l'intimidatoria caporedattrice Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, che per il ...