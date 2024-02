Il declino dei combustibili fossili In arrivo la nuova era energetica dell' Europa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’addio al carbone e al gas per produrre energia elettrica arriverà prima del previsto. Il 2023 ha infatti portato ad un boome fonti rinnovabili e ad un crollo’uso di carbone e gas. Un balzo atteso, da un ventennio è infatti in corso un'importante modifica del mix europeo di produzione di energia elettrica. “Stiamo vedendo l’inizioa fine’era deie dobbiamo prepararci per l’era successiva”, aveva detto qualche mese fa Fatih Birol, direttorea Iea. Ma un cambiamento di questa portata va oltre le aspettative. Per la prima volta, infatti, la produzione da fontiè meno di un terzo nell’Unione Europea. Nel 2023 nel Vecchio Continente il 44%’energia elettrica è stata prodotta dalle ...