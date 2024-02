Il Colore Viola torna al cinema e stavolta è un imperdibile musical

In uscita nelle sale italiane l'8 febbraio, Il colore viola è il secondo adattamento cinema tografico del romanzo del 1982, sotto forma di musical , ... (gqitalia)

La recensione de Il colore viola , adattamento cinematografico del musical di Broadway The Color Purple, che può contare su un grande cast : le attrici ... (movieplayer)

" Shug libera tutte queste donne e così libera se stessa": intervista a Taraji P. Henson , che in Il colore viola ha il ruolo di Shug Avery , cantante ... (movieplayer)

Arriva in sala il musical di Blitz Bazawule, tratto dall'iconico romanzo di Alice Walker. Molto colorato ed accattivante, manca però di coraggio e ... (wired)

Il film: Il colore viola , 2023. Regia: Blitz Bazawule. Genere: Drammatico, Musicale, Cast: the col, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman ... (cinemaserietv)

Il colore viola torna oggi nelle sale italiane con un remake che speriamo possa emozionare il pubblico tanto quanto noi.