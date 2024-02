Il colore viola | la recensione | scordatevi il capolavoro di Steven Spielberg!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il film: Il, 2023. Regia: Blitz Bazawule. Genere: Drammatico, Musicale, Cast: the col, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo e Halle Bailey. Durata: 141 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: Celie è cresciuta con un padre padrone che ha iniziato a violentarla quando aveva 14 anni. Per emanciparsi, si è concessa a un marito che l’ha sposata solo per poter avere una schiava che servisse lui e i figli nati dal precedente matrimonio. Per sopravvivere, Celie sceglie l’unica maniera a lei conosciuta: subire e non reagire, confessandosi solo con Dio tramite lettere che non ricevono risposta. La vita di Celie cambia drasticamente con l’arrivo di Shug, la donna di cui suo marito è innamorato. Giovedì 8 febbraio arriva finalmente nelle nostre sale distribuito in esclusiva da Warner ...