“Il colore viola” | il manifesto culturale di una comunità che parla a tutt?

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quando nel 1985 Steven Spielberg viene chiamato da Quincy Jones (celeberrimo produttore discografico a cui si deve molta della più nota black music) per dirigere l’adattamento de Il(riedito in Italia nel 2024 dalle edizioni Sur), laafroamericana ha ancora necessità di un viatico sicuro a ché la storia di Celie trovi i soldi necessari per diventare un blockbuster capace di portare al cinema milioni di spettatori, a prescindere dalla nazionalità, dal genere e dalla pigmentazione della pelle. Forte di un premio Pulitzer, vinto da Alice Walker nel 1983 (prima donna nera a vincere il premio per la narrativa) e di milioni di copie vendute, il bestseller avevae le carte in regola per diventare anche un film di successo; il nome del regista, che all’attivo aveva già Duel, Indiana Jones, Lo squalo ...