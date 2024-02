Il cinema e il dramma dei migranti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) ’Green Border’ della regista polacca Agnieszka Holland è in programmazione alRosebud. Stasera alle 21 (in versione originale con sottotitoli in italiano), ancora sabato 10 alle 21 e domenica 11 alle 15,30 e alle 20,30. Il film mostra le vicende di un gruppo di rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa che cercano di raggiungere l’Unione Europea e si ritrovano dentro una crisi geopolitica cinicamente elaborata dal dittatore bielorusso Aljaksandr Lukašenka. Un film potente che racconta la crisi deidel 2021 e un’Europa che non ha mai fatto i conti con il proprio razzismo. Il film ha conquistato il premio speciale della giuria all’ultima Mostra deldi Venezia Informazioni: www.comune.re.it/rosebud