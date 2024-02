Il caso ostello | Giorni decisivi per la riapertura

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ci si era messo di traverso il Covid. Entro l’inizio dell’estate dunque riaprirà del tutto l’della gioventù di Castelfiorentino, di titolo pubblico. "La struttura è stata ammodernata in questi anni per una spesa di 128.248,88 euro". Così dalla ratifica della delibera di giunta approvata dal consiglio comunale, in sede di vaglio delle variazioni di bilancio. Il passaggio consiliare è avvenuto alla fine dello scorso novembre. Dopo alcuniall’interno del complesso dell’è stato riaperto il pub. La compensazione appena descritta è quella che il sindaco Alessio Falorni (foto) ha difeso in questi ultimicon grande forza: "Operazione trasparente. Ci sono gli atti". Dai banchi dell’opposizione, in particolare dalla capogruppo della Lega Susi Giglioli, invece tale compensazione è stata contestata ...

L'Università di Pisa e l'associazione Sante Malatesta hanno fornito alloggio temporaneo a 45 studenti internazionali in emergenza abitativa. Gli studenti, provenienti da diversi paesi, hanno trovato d ...Dove guardare in compagnia la finale di Sanremo 2024 a Milano Per commentare brani, artisti e outfit in gara alcuni locali cittadini aprono le porte ...Dove guardare in compagnia la finale di Sanremo 2024 a Milano Per commentare brani, artisti e outfit in gara alcuni locali aprono le porte ai gruppi ...