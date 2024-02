Il cartellino blu entra nel mondo del calcio | giocatori allontanati dal campo per 10 minuti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nelsarà introdotto unblu. L’International Football Association Board (Ifab) ha firmato per avere questa nuova modalità di giudizio, dopo l’avvento dei cartellini gialli e rossi. Il Telegraph scrive: “Isaranno cacciati dalper 10se commettono un fallo cinico o mostrano dissenso nei confronti del direttore di gara. Il colore blu è stato preferito a quello arancione per differenziarlo chiaramente dal rosso e giallo. Il nuovo protocollo ha annunciato che a un giocatore dovrebbe essere mostrato unrosso se ne riceve due blu durante una partita o uno giallo e uno blu. Le prove dei nuovi cartellini potrebbero iniziare subito dopo l’estate”. Verranno anche sperimentati i sin bin (“panca della penalità”, ovvero la zona di ...

Nuova rivoluzione in vista per il calcio. Dopo il VAR, in Inghilterra arriva infatti anche il "cartellino blu" per le espulsioni a tempo. Secondo quanto riporta un'anticipazione del Telegraph, l'IFAB ...Il giudice sportivo respinge il ricorso del Circolo pattinatori Grosseto riguardo agli errori arbitrali nella partita di hockey. La richiesta di ripetere l'incontro viene respinta.Riguarda i 5 mila lavoratori dell'azienda di Maranello. L'ad Vigna: risultati possibili grazie alla dedizione di tutti i colleghi. I sindacati: frutto anche del grande impegno dei lavoratori ...