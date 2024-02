Il calamaro fa tris Con Finocchiaro e Bruno Stori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Angelatorna al Teatro del Giglio domani, sabato 10 (ore 21) e domenica 11 (ore 16) con “Ilgigante“, il nuovo spettacolo ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore fortemarmino Fabio Genovesi. Insieme a lei sul palcoe un gruppo di otto performer - Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato – per accompagnare gli spettatori in un incredibile e surreale viaggio attraverso secoli e continenti. La regia è firmata da Carlo Sciaccaluga, le musiche originali da Rocco Tanica e Diego Maggi; scene e costumi sono di Anna Varaldo, il disegno luci di Gaetano La Mela, i video di Robin Studio. Alessandro Baronio ha ideato le creature marine. La protagonista Angela, in viaggio verso ...