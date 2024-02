Il cachet di Russell Crowe a Sanremo 2024? Solo un rimborso spese | ecco le cifre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio– Dopo John Travolta tocca aa salire sul palco dell’Ariston come super ospite internazionale di. Nella terza serata del Festival, è previsto in scaletta una performance dell’ex gladiatore, al secolo. Suonerà con la sua band un pezzo soul. Ma quanto è stato pagato l'attore (e musicista) americano per partecipare al Festival? Quanto guadagnano i cantanti a: iRai. I duetti pagati a parte Vale la stessa risposta data per Travolta: “un”, hanno detto dalla Rai.che però possiamo quantificare tra i 25 ...