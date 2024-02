Il ballo trash | il cachet | la pubblicità occulta | l' ospitata di John Travolta a Sanremo è un caso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'dial festival difinirà negli annali della kermesse canora per l'imbarazzo generato, ma potrebbe aprire anche una nuova procedura per

La scenetta, fra il cringe e il trash, sta facendo discutere non tanto, o non solo, per l'imbarazzo provocato ma perché dietro all'ospitata dell'attore ci sarebbe il marchio di scarpe U-Power ...L’attore John Travolta è il primo ospite internazionale di questa edizione del Festival di Sanremo. Accolto da Giorgia, dopo poche battute sui record di Amadeus a Sanremo («In America non si parla di ..."Hai ballato tutto nella tua vita ma ora ballerai qualcosa che molto tardi dimenticherai". Così Fiorello ha accolto John Travolta a Sanremo invitandolo a… Leggi ...