Il Ballo Del Qua Qua scatena una polemica | John Travolta non firma la liberatoria Amadeus | “Mai stata una trappola!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 8 febbraio 2024) IlDel Qua Qua realizzato ieri sera al Festival di Sanremo da, Fiorello ehato unaed èuna “gag terrificante” citando il conduttore di Viva Rai2. Tant’è che lo stesso divo hollywoodiano oggi ha bloccato la messa in onda del balletto rifiutandosi dire la. IlDel Qua Qua, insomma, da oggi vivrà solo nei video di Twitter, perché in tv non potrà più essere trasmesso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it) IlDel Qua Quauna: “Maiuna ...