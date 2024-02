Il ballo del Qua Qua di Travolta a Sanremo | l’ira del web

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 8 febbraio 2024) John, amatissima star di Grease, è stato ospite di2024 ieri sera 7 febbraio. Per l’occasione è stata organizzata un’esibizione del famosoitaliano Ildel qua qua. Amadeus e Fiorello, con tanto di cappello arancione, hanno ballato la celebre canzone insieme acircondati da performer vestiti da papera. La scenetta alquanto bizzarra ha fatto storcere il naso alla maggioranza degli spettatori, nonché astesso, che si è rifiutato di mettere il cappellino a forma di becco di papera ed è sembrato piuttosto infastidito. La serata ha segnato così uno dei momenti più imbarazzanti nella storia del Festival di. L’imbarazzo è alle stelle non solo per, ma anche per il pubblico a casa, che ha accolto ...