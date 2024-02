Il balletto del Gran Giurì | affossato alla Camera | ora spunta al Senato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 febbraio 2024 – Da un lato l’affossano, dall’altro lo invocano. È di scena, nei Palazzi, ild’onore, figura prevista dai regolamenti parlamentari da tempo immemorabile ma solo ultimamente compulsata avidamente da deputati eri come ago della bilancia laddove manca all’appello la politica, ovvero la mediazione tra le parti. E così, mentre in commissione Affari Costituzionali delandava in scena una rissa nella discussione del ddl sul premierato,la bilancia deld’onore, convocato dopo lo scontro in Parlamento sulla ratifica del Mes, è rimasta inchiodata e non è arrivata a pronunciarsi; né con Giorgia Meloni, né con Giuseppe Conte, dunque, perché a quest’ultimo è parso, ad un certo punto, che fossero “venuti meno i criteri di imparzialità che ...