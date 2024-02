Il 14 febbraio a San Giovanni consiglio comunale sul tempio crematorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 082024 – Si terrà il 14prossimo, con orario da definire, al centro di geotecnologie di San, ilstraordinario sul, il cui progetto ha fatto discutere, non poco, in questi mesi. La notizia è stata annunciata dalle liste civiche sangiovannesi, che ha invitato tutti i cittadini, in particolare coloro che hanno firmato la petizione del comitato "Aria Pulita Valdarno" a presenziare e a confrontarsi. "Siamo stati i primi a richiamare al rispetto dello statutoper permettere questo confronto democratico - hanno spiegato i civici - Saremo in prima fila per ascoltare i cittadini sangiovannesi, che invitiamo a partecipare in massa. Speriamo che lo faccia anche il sindaco Valentina ...