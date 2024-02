IIA | Fruncillo FdI | “Governo vigilerà sull’ingresso in società di gruppi industriali affidabili”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“In un momento così delicato per il presente e il futuro dell’IIA, Industria Italiana Autobus, non potevo far mancare la mia presenza, in occasione del Consiglio Comunale di Grottaminarda, in veste di rappresentante in questa provincia del partito di maggioranza. Sento, al termine di questo proficuo momento di confronto organizzato dai sindacati e dagli amministratori locali, a poche ore dallo sciopero di venerdì, che racconta di un comprensibile momento di agitazione, di poter dire che l’esecutivo ha certamente a cuore il destino e l’evoluzione dell’IIA, e che ilè assolutamente concentrato nel vigilare su quanto accade e accadrà, nell’ottica di una azienda che non rappresenta solo uno straordinario punto di riferimento, nel settore, per la provincia e la regione, ma lo è e lo diventerà ancora di più a livello nazionale. Per questa ...