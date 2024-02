Ignorati | blanditi o usati per interesse politico Dal parlamento Ue alle false promesse dei governi nazionali | dove nasce la protesta dei trattori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il malcontento degli agricoltori lasciato a macerare per anni e i piani della politica, pronta a ignorarlo, cavalcarlo, assecondarlo. Ladeiva avanti da giorni, ma ha radici profonde se oggi le istanze sono tanto diverse da scindere in pezzi uno dei settori trainanti dell’economia europea e se la politica è pronta a sconfessare se stessa. Come ci sono arrivati gli agricoltori e come ci è arrivata l’Unione Europea a quattro mesi delezioni? Negli ultimi anni gli agricoltori hanno fatto i conti con cambiamenti climatici, pandemia, crisi economiche, strapotere della grande distribuzione organizzata, prezzi sempre meno equi, guerra per i contributi europei, inflazioni, speranze e timori per una transizione ecologica tutta da attuare. Con le politiche,e comunitarie, di destra e di sinistra, ...