I vini low alcol italiani conquistano gli States Ma ad arricchirsi sono le imprese americane

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le bevande lowitaliane spopolano negli Usa fino a rappresentare il 28% del totaleimportati. Una buona notizia se non fosse che adgrazie al nuovo trend nonledel Belpaese. La produzione e l’imbottigliamento avvengono sì in Italia, ma i gruppi che commercializzano questi prodotti (e che si assicurano l’80% del valore delle vendite)statunitensi. Uve italiane, quindi, ma fatturati no. Un business da 651 milioni di dollari La denuncia è di Unione Italianache attraverso il suo Osservatorio ha quantificato il business in 651 milioni di dollari tra grande distribuzione e retail americani.o prodotti a basecola venduti a un prezzo medio allo scaffale di ...