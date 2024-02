I trattori sono a Sanremo | ma la Rai non concede il palco agli agricoltori Ora si tratta sul comunicato da far leggere ad Amadeus

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Al Mercato dei fioriarrivati di prima mattina sette mezzi da Melegnano, poi cinque da Brescia. Il corteo guidato da Filippo Goglia, padre di Giulia, scelta per parlare in diretta. Gli organizzatori del Festival, però, non vogliono sorprese e chiedono un testo scritto