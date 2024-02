I trattori arrivati a Sanremo Oldoni | Si deve sapere perché protestiamo Amadeus leggerà un testo degli agricoltori

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sonoa Bussana, frazione di, settesti partiti ieri sera da Melegnano. Dopo aver percorso 240 km adesso sono fermi vicino al mercato dei fiori. «È stato fatto qualcosa di vergognoso. Prima invitano alcuni dei nostri, di certo non quelli che sono per strada a protestare, e poi qualche mano dall’alto ha deciso di mandare alcuni dei 'lorò, i quali saranno candidati». È...

I primi Trattori degli agricoltori in protesta sono giunti a Sanremo , dove è in corso il Festival , dopo aver percorso di notte circa 250 km dalla ... (fanpage)

È arrivata a Potenza la mobilitazione degli agricoltori lucani che, con più di cento trattori hanno attraversato la città per arrivare avanti la sede della Regione Basilicata ...La protesta dei trattori che sono arrivati nella città di Sanremo, si è fermata a 10km dall’Ariston, vicino al Mercato dei Fiori. L’obiettivo è invadere la città dei fiori per far sentire la voce ...Arrivati i primi 7 trattori provenienti dalla Lombardia, ma sono stati fermati a Bussana. Si aggiungono alla mucca Ercolina presente da due giorni, l’obiettivo è l’Ariston.