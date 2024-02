I tormenti del dirigente scolastico | Non capiamo cosa gli sia successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un episodio grave, da non sottovalutare, ma al tempo stesso un caso isolato in un panorama educativo come quello di Varese dove gli sforzi per l’inclusione dei ragazzi sono al centro dell’azione quotidiana degli insegnanti. È questo il messaggio che Enaip Lombardia e le istituzioni hanno voluto sottolineare in un incontro convocato in prefettura a Varese a due giorni dall’aggressione compiuta ai danni di un’educatrice, da parte di uno studente diciassettenne presso la struttura scolastica di via Uberti, nel capoluogo. Un fatto per il quale la scuola ancora non sa darsi una ragione. "Non sappiamo cos’abbia covato lui – ha detto Giovanni Colombo, direttore generale di Enaip Lombardia – non c’erano stati segnali precedenti. Ci dispiace per il ragazzo e per la famiglia, che si è trovata con un figlio di 17 anni incensurato al Beccaria da un giorno all’altro". Colombo ha detto anche ...