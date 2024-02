I tifosi del Barcellona sono il più grande esercito del mondo di facce storte El Paìs

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilha per“il piùdie accigliate del calcio mondiale”. Un gruppo di gente “che ha chiesto scusa a Bobby Robson molto tempo dopo averlo buttato dalla finestra e che ha disprezzato Van Gaal perché non gli ricordava abbastanza Cruyff”. Figurati, adesso, trovare un allenatore che prenda in mano la guida del, dopo aver triturato anche Xavi. Ecco – scrive El– “ciò che dovranno affrontare i vari Míchel, Motta, Márquez, Flick o Torrent se si rivelassero i prescelti per la gloria”. Rafa Cabeleira sfotte l’ambiente blaugrana. L’editorialista dice che “solo il ritorno – altamente improbabile – di Pep Guardiola sembra generare un certo consenso tra le diverse famiglie che compongono l’attuale ...

In quattro partite Elmas ha accumulato poco più di 60 minuti giocati, continuando a sostare in panchina. Una situazione che non è sfuggita ai tifosi ... (fanpage)

Molti tifosi che hanno chiesto il rimborso del biglietto. Gerardo Tata, allenatore dell'Inter Miami ha ritenuto che Messi non fosse in grado di giocare, dopo aver annunciato la sua presenza alla ...Pierluigi Gollini è stato eletto Mvp del mese di gennaio dai tifosi del Napoli. L'infortunio di Meret e la sua assenza prolungata hanno permesso all'ex portiere di Atalanta e Tottenham di giocare con ...Il 50% degli intervistati non considera sbagliato offendere l’arbitro o il campione che gioca male, o intimidire gli avversari. Ma è giusto anche che in certi casi i calciatori lascino il campo ...