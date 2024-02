I The Kolors conquistano anche Matthew | che ricrea la coreografia di “Un ragazzo una ragazza” VIDEO

Sono già disponibili su Youtube quasi tutti i video delle 30 canzoni in gara a Sanremo 2024. Ecco una selezione di quelli più affascinanti e, per ... (iodonna)

"Italodisco" dei The Kolors è stato il tormentone musicale per eccellenza dell'estate 2023, capace di superare anche i confini nazionali. La band ... (today)

Sanremo 2024 - gli abiti dei The Kolors per la seconda serata del Festival : stilista - look - vestiti

Sanremo 2024, gli abiti dei The Kolors per la seconda serata del Festival: stilista, look, vestiti Quali sono gli abiti (vestiti) dei The Kolors per ... (tpi)