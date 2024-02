I rubini di BigMama sono il dettaglio beauty più bello del Festival di Sanremo finora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 febbraio 2024) «Guarda me, adessoun’altra. La rabbia non ti basta». Poche parole che, però, sembrano riassumere tutto il carisma di, sul palco deldi2024 con La rabbia non ti basta. Una canzone che è anche e soprattutto una rivincita, per rivendicare la sua forza. A soli 23 anni, infatti, Marianna Mammone – in arte,– ha dovuto superare la chemio per sconfiggere un tumore maligno del sangue, il trauma di una violenza sessuale a soli sedici anni e, non ultimo, un bullismo feroce subito fin da ragazzina per via del suo fisico. E, così, sul palcoscenicoha scelto di sfogarsi, di dedicare un brano alla sé bambina e adolescente. Un invito ad avere ...