I ritardi dei treni | la resilienza e il sogno di modelli urbanistici diversi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Moroni Facendo un paio di calcoli, nelle scorse settimane credo di aver compiuto 35 anni di pendolarismo (60 km per due volte al giorno). Prima per l’università, poi per il lavoro. Tanti anni fa la parolanon esisteva: ho imparato a praticarla "grazie" a, soppressioni e scioperi. Tanta lettura, un po’ di lavoro (connessione permettendo), qualche amicizia. Chi ha un tragitto lungo può fare tante cose perché di solito un posto libero lo trova. Ma si torna a casa la sera tardi: questo non va bene. Sarà mai possibile invertire il trend pensando ad attività decentrate, rinvigorendo periferie e paesi, non permettendo a Milano di inglobare tutto e di trattenere i nostri figli? Forse urge ripensare ie la collocazione delle sedi di lavoro …? Paolo Costa, ...