I ragazzi mettono la toga Il tribunale entra in classe

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un processo simulato inper aiutare gli studenti a comprendere le dinamiche forensi. La Camera Penale di Prato, all’interno di un’aula dell’Istituto Tecnico Dagomari, insieme alla IVª SIA, seguita dalla professoressa di Diritto Elisa Signorini, ha messo in campo il progetto "L’Avvocato in". Cinque gli avvocati della Camera Penale si sono divisi nelle classiche figure che compongono i processi e insieme agli studenti hanno ricostruito un caso di lesioni e violenza privata realmente accaduto. Nella, trasformata in un vera aula di, sotto la guida dell’avvocato Mauro Cini nel ruolo di giudice senior, cinque studenti hanno interpretato i giudici, mentre un finto imputato è stato difeso dall’avvocato Pamela Bonaiuti con il supporto di due compagni, e l’accusa è stata sostenuta dall’avvocato ...