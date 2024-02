I preparativi di Geolier per le esibizioni di Sanremo | in camerino ha un barbiere personale

Come si prepara Geolier alle esibizioni di Sanremo 2024 Lo ha rivelato sui social, dove si è immortalato in camerino alle prese col suo piccolo segreto beauty.06.02 20:26 - CHAMPIONS - Edizione 2024/2025, svelate le date, il calendario e la sede della finale 06.02 20:20 - LAZIO - L'ex Giordano: "Non è mai facile ripetersi ...Dopo il capitano azzurro, anche il portiere del Napoli, Pierluigi Gollini, ha voluto sostenere Geolier, in gara stasera al Festival di Sanremo, con un videomessaggio sui social: " Ciao Manu, come stai ...