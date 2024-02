I migliori vini bianchi e rossi del Roero in 6 etichette da arneis e nebbiolo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Siamo in Piemonte, nella provincia di Cuneo, più precisamente nella zona collinare che costeggia la sponda sinistra del Tanaro, il, che prende il nome dall'antica famiglia nobiliare che possedeva il suo feudo proprio qui. Su questi terreni sciolti, a volte proprio sabbiosi, ha trovato dimora il, ovviamente, ma anche un autoctono bianco come l'. Ilè diventato una bella opportunità per territori nuovi fuori dalle Langhe che, approfittando del successo raccolto dal vitigno, hanno pigiato sul pedale dell’acceleratore, incrementando gli ettari ad esso dedicati. Pensiamo in particolar modo a denominazioni meno note o addirittura a territori di recentissimo riconoscimento. Ilstoricamente era presente anche nel Torinese e nel Monferrato, ma oggi con la nascita di nuove ...