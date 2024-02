I look Dior di Giorgia convincono nella seconda serata del Festival

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Life&People.it Nel blu, dipinto di blu, cantava Domenico Modugno in uno dei più grandi successi della storia di Sanremo. Ma le sue parole non si addicono alle note cromatiche di questa edizione delche si sta mostrando ‘accanito’ fan del nero. E seprimail total black deisfoggiati sul palco dell’Ariston ha ‘concesso’ piccole incursioni ad altre sfumature,ha letteralmente rubato la scena ad altri colori ad eccezione di sprazzi di argento e bianco e qualche ‘trasgressione’ da parte delle artiste più giovani, l’eleganza del nero regna sovrana quest’anno nel teatro più famoso della città dei fiori. Gli outfit diad aver aperto le danze del defilè sanremese vestendo l’impeccabile ...

Giorgia torna al Festival di Sanremo a 30 anni dalla sua "E Poi" e lo fa con i look eleganti e lussuosi di Dior.Da cambi di abito di Giorgia ad Annalisa sexy in reggicalze e scollatura, la gallery dei look. Molto bianco e nero sul palco. Fiorella Mannoia in total white. BigMama con le calze rosse queer.