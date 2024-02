I fratelli D' Innocenzo hanno girato un video per Kanye West | eccolo qui

Netflix ha annunciato l' uscita di Parasyte: The Grey, titolo originale Kiseiju: The Grey: l'adattamento live-action sudcoreano del manga Parasyte (Kiseiju) di Hitoshi Iwaaki: debutterà in tutto il ...Dostoevskij, serie tv. La 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, evento che si terrà dal 15 al 25 febbraio 2024, si prepara ad accogliere in anteprima mondiale la serie Sky Or ...Dopo il teaser dei fratelli D’Innocenzo in auto con Kanye, ecco finalmente svelata la collab: Fabio e Damiano hanno diretto il video di Talking/Once Again, starring lo stesso Ye e la figlia North West ...