I casinò storici perdono campo | l’online spopola | è giusta una fine così?

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Isono messi in crisi dall’affermazione del mondo del gioco d’azzardo online: principali differenze, rischi emergenti e sfide future La pandemia dovuta al Covid-19 ha lasciato segni particolarmente profondi nel mondo deitradizionali. Per loro infatti gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili: le perdite non sono mai state sanate e le restrizioni imposte dal governo hanno causato un netto calo dell’affluenza. L’industria del gioco d’azzardo, una volta confinata alle lussuose sale di Las Vegas e Monte Carlo, ha subìto una trasformazione radicale. Negli anni l’affermazione di Internet e lo sviluppo delle nuove tecnologie ha introdotto un’evoluzione graduale ma inarrestabile. Sono sorte infatti molteplici novità nel modo in cui il gaming e il gambling vengono oggi trattati e considerati in tutto il ...