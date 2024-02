I carrarmati del lavoro sotto l’Arco di Brandeburgo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I trattori di Francia, Germania, Polonia, Romania, Belgio, Spagna, Grecia e Italia si sono schierati contro le politiche verdi dell’UE. C’è una disapprovazione diffusa e unanime per le scelte dell’Unione Europea riguardo alla transizione verde. Sia per i singoli provvedimenti (pesticidi etc), sia in termini strategici. Il fatto che un popolo con un tasso civico L'articolo proviene da Il Difforme.