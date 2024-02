I brutti commenti razzisti su Geolier primo a Sanremo 2024 (Di giovedì 8 febbraio 2024) commenti a sfondo razzista e ricchi di stereotipi sono apparsi in Rete contro Geolier e il suo primo posto a Sanremo. Ma in tanti hanno invece plaudito al rapper che ora sogna davvero di riportare Napoli sul gradino più alto del podio, che manca dal successo di Massimo Ranieri nel 1988 con "Perdere l'amore". Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 8 febbraio 2024)a sfondo razzista e ricchi di stereotipi sono apparsi in Rete controe il suoposto a. Ma in tanti hanno invece plaudito al rapper che ora sogna davvero di riportare Napoli sul gradino più alto del podio, che manca dal successo di Massimo Ranieri nel 1988 con "Perdere l'amore".

