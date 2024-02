I brutti commenti razzisti su Geolier primo a Sanremo 2024 (Di giovedì 8 febbraio 2024) commenti a sfondo razzista e ricchi di stereotipi sono apparsi in Rete contro Geolier e il suo primo posto a Sanremo. Sul profilo ufficiale del Festival, il post che ha ufficializzato la classifica della 2a serata, si è rapidamente trasformato in terreno fertile per il razzismo anti-napoletano che mostra così di continuare a vivere e prolificare, nonostante le orde colorate di turisti in cerca di pizze, panorami e folklore. Per fortuna però, si tratta di casi isolati, perché la stragrande maggioranza, invece, plaude ai meriti di Geolier che lo hanno portato ad essere in testa alla classifica di Sanremo 2024.Leggi anche: Sanremo, terza serata: 15 cantanti in gara, tra gli ospiti Morandi e Russel Crowe – LA DIRETTA I commenti ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di giovedì 8 febbraio 2024)a sfondo razzista e ricchi di stereotipi sono apparsi in Rete controe il suoposto a. Sul profilo ufficiale del Festival, il post che ha ufficializzato la classifica della 2a serata, si è rapidamente trasformato in terreno fertile per il razzismo anti-napoletano che mostra così di continuare a vivere e prolificare, nonostante le orde colorate di turisti in cerca di pizze, panorami e folklore. Per fortuna però, si tratta di casi isolati, perché la stragrande maggioranza, invece, plaude ai meriti diche lo hanno portato ad essere in testa alla classifica di.Leggi anche:, terza serata: 15 cantanti in gara, tra gli ospiti Morandi e Russel Crowe – LA DIRETTA I...

Advertising

Notizie Correlate

I brutti commenti razzisti su Geolier primo a Sanremo 2024 commenti a sfondo razzista e ricchi di stereotipi sono apparsi in Rete contro Geolier e il suo primo posto a Sanremo. Ma in tanti hanno invece ... (fanpage)

Altre Notizie

Geolier e la foto con Messi a Parigi: perché era con l’argentino In cima alla classifica provvisoria del Festival di Sanremo c’è Geolier, rapper napoletano con la passione per il calcio, tanto da presentarsi all’Ariston con la tuta del Napoli, la sua squadra del cu ... I brutti commenti razzisti su Geolier primo a Sanremo 2024 Diversi brutti commenti sul primo posto di Geolier a Sanremo sono apparsi nelle ultime ore in Rete: commenti che si rifanno a stereotipi, luoghi comuni e pregiudizi, come spesso si vedono sul web ... In cima alla classifica provvisoria del Festival di Sanremo c’è Geolier, rapper napoletano con la passione per il calcio, tanto da presentarsi all’Ariston con la tuta del Napoli, la sua squadra del cu ...Diversi brutti commenti sul primo posto di Geolier a Sanremo sono apparsi nelle ultime ore in Rete: commenti che si rifanno a stereotipi, luoghi comuni e pregiudizi, come spesso si vedono sul web ...

un'opportunità Sabato 10 febbraio dalle ore 20.35 in diretta su Rai 1 è in programma la serata conclusiva della 74.a edizione del Festival di Sanremo. Con la conduzione di Amadeus, per il quinto anno di fila come ...