I 6 migliori ristoranti coreani di Milano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Benchésia ufficialmente la capitale italiana del cibo internazionale (non dimentichiamo che si trova qui il primo ristorante giapponese ad aver ricevuto la stella Michelin, la cucina coreana è ancora rappresentata da una "cartolina" abbastanza stereotipata fatta di street food e tradizione casalinga, in versioni più o meno autentiche. Lo scorso autunno ha aperto il primo fine dining (nella stessa via di Iyo, peraltro, il succitato stellato) per opera di uno chef con un bel curriculum alle spalle e ragionevoli ambizioni che ritiene sia arrivato il momento giusto per alzare l'asticella dell'offerta sotto la Madonnina. D'altronde la gastronomia coreana è un mondo complesso e articolato che va ben oltre il kimchi, il fermentato di verdure (di solito cavolo Napa) dal sapore umami ormai conosciuto e utilizzato trasversalmente, complice la tendenza - di qualche anno ...