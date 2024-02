I 27 approvano i testi del nuovo Patto sulla migrazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il Coreper - il comitato che riunisce i rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue - ha dato il via libera al, approvando i dieci atti legislativi di cui è composto. I documenti ora vengono trasmessi al Parlamento Europeo, per l'adozione nella plenaria di aprile. Se il Parlamento adotta i, la Presidenza iscriverà il punto nell'agenda del Consiglio per l'approvazione formale.

I documenti ora vengono trasmessi al Parlamento Europeo, per l'adozione nella plenaria di aprile. Se il Parlamento adotta i testi, la Presidenza iscriverà il punto nell'agenda del Consiglio per ...«Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri contiene elementi positivi, ma non sembra avere la portata attesa per persone anziane, non autosufficienti e per i loro familiari»: a dirlo è Vanessa Pal ...Il Palavigor, il palazzetto dello sport di Taglio di Po, da troppo tempo in attesa di una risoluzione ai suoi problemi strutturali, sembra finalmente avviarsi verso la riapertura. In un'intervista ...