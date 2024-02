Huawei svela le patch di sicurezza di febbraio 2024 per la sua EMUI

Qualcuno tra di voi potrebbe chiedersi come sta procedendo il social Threads: ci ha pensato direttamente Mark Zuckerberg a indicare gli utenti attivi.Hajime Tabata, ex Square Enix e fondatore di JP Studio, rivela i primi dettagli su progetto, descritto come 'un RPG per adulti'.Il lancio era previsto per il mese di dicembre ma ora arrivano brutte notizie: secondo un insider la presentazione sarebbe stata rimandata e svela anche quando dovrebbe fare capolino il nuovo ...