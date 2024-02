Herno | parola d’ordine innovazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È nella località di Lesa sul lago Maggiore in Piemonte che Giuseppe Marenzi nel 1948 fonda, inizialmente questa azienda si dedicava alla produzione di impermeabili riconoscibili in tutto il mondo per la loro altissima qualità, il nome della società prende ispirazione dal vicino fiume Erno. Il segreto del successo dei suoi impermeabile è stato l’olio di ricino molto usato durante la Seconda Guerra Mondiale che rendeva i capi completamente impermeabili agli agenti atmosferici, la svolta internazionale del brand e la diversificazione dei capi prodotti la si deve all’intervento del figlio Claudio con la sua entrata nella società di famiglia nel 2000. Oggiè leader di mercato nell’Urban Outerwear puntando sempre più sulla qualità dei propri capi ed a una ulteriore crescita internazionale, mantenendo salde le proprie radici e tradizioni. Per ...