Henry Cavill odia girare le scene di sesso | “Sono davvero necessarie?”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 8 febbraio 2024), amatissimo interprete di Clark Kent/Superman nella saga recente dell’Uomo d’Acciaio, ha rivelato di non amare moltodinei suoi film, né di volerle vedere sul grande schermo. Attualmente nelle sale italiane con lo spy movie Argylle,ha spiegato che in tutti i film che lui ha girato, non ha mai preso parte a nessuna scena di, perché ritenute dall’attore spesso inutili e pocoal progredire della narrazione. Ma ciovviamente dei casi in cui la scena intima tra due personaggi può avere un significato più preciso, ammette l’attore.e Dua Lipa in una scena di Argylle (foto: Universal Pictures)Intervistato da CBR a proposito del suo ...