Hellas Verona | Sogliano | “L’obiettivo era migliorare la forza economica del club”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “La linea presa dalla società è stata quella di voler sistemare eladel. Le vendite hanno dato solidità al. Quando unè sano e solido, cade in piedi qualsiasi cosa succeda, questa è stata la priorità”. Lo ha detto il direttore sportivo dell’, Seanin conferenza stampa, soffermandosi sulle mosse delin queste settimane. “Le prestazioni delle ultime partite dimostrano che non ci siamo arresi e non abbiamo alzato bandiera bianca – aggiunge -. La classifica dice che abbiamo delle difficoltà, ma anche che mancano ancora tante partite. Siamo una squadra che lotterà fino alla fine, come l’anno scorso, fino all’ultima giornata per fare un’altra grande ...