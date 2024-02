Hammerbande e Ilaria Salis | Radio Kulturaeuropa ha svelato tutto su una vicenda vergognosa

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb – La puntata di approfondimento dedicata alla cosiddettatrasmessa sumartedì scorso ha fatto rumore, questo è sicuro. Al punto che poco prima se ne era parlato anche sulle agenzie nazionali, come l’Adnkronos. Il contenuto, che ha riflettuto sui collegamenti internazionali della “Banda del martello” nel merito del caso, ancora di più.: l’approfondimento diLe azioni criminali erano cominciate già nel 2018: da lì i processi, le latitanze in posti esotici, i collegamenti con l’Italia e con alcune realtà “antifa” del Nord. Martedì sullac’è stato un grande approfondimento, che può essere ...

