HALO | i primi due episodi della nuova stagione da oggi su Paramount+

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ha annunciato con grande enfasi che la tanto attesa secondaserie di successosarà presentata in anteprima mondiale con iduegiovedì 8 febbraio 2024, in tutti i paesi in cuiè disponibile.La notizia, insieme a un primo teaser trailer, è stata rivelata durante il panelal Comic Con Experience 2023 di San Paolo, Brasile, che ha visto la partecipazione dei membri del cast Pablo Schreiber ("Master Chief") e Joseph Morgan ("James Ackerson"), insieme allo showrunner David Wiener e al produttore esecutivo Kiki Wolfkill.Nella seconda, Master Chief John-117 guida la sua squadra di Spartan contro la minaccia aliena nota come Covenant. Sulla scia di un evento scioccante ...