Halo 2 | recensione | Master Chief è tornato ed è molto più ambizioso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ladi2, seconda stagione della serie ispirata all'omonimo videogioco con protagonista Pablo Schreiber nel ruolo di. Adesso è tutta un'altra musica. I primi 15 minuti dei nuovi episodi della seriesono stupendi. Ritroviamo, con gli immancabili casco e tuta, in grande spolvero. La CGI è migliorata, lo stesso design della tuta e del casco sono migliorati, niente preamboli o riassunti. Siamo direttamente in mezzo all'azione. Scenografia e fotografia ci catapultano in un clima di guerra, minaccioso, angosciante. È come essere in mezzo alla battaglia. Parte quindi con una dichiarazione d'intenti questa seconda stagione, che è profondamente trasformata: persi gli showrunner Kyle Killen e Steven Kane, che hanno abbandonato il ...