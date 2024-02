Hachim Mastour oggi | “Ho 25 anni | la strada è ancora lunga | io ci credo Al Milan come un supereroe”

Una meteora rossonera ha ricordato le difficoltà avute quando giocava a Milano: un vero peccato che la sua carriera non sia decollata.L’ex calciatore del Milan, Hachim Mastour, è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero e dei problemi che ha affrontato Meteora del Milan che non è mai riuscita a sbocciare, Hachim Mastour r ...L'Europa e l'incubo di una guerra contro la Russia senza gli Usa: cosa può accadere "Ci siamo rotti, salvate la categoria e andatevene via" Così i vertici di Hamas si nascondono dalle forze israeliane ...